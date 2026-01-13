Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Philippe Tabarot : « Les usagers du train couvrent environ 25% du coût du transport »

À l’approche des élections municipales, « Bonjour chez vous » propose chaque semaine un débat sur un enjeu précis, avec aujourd’hui la question des transports. Philippe Tabarot, ministre des Transports était l’invité de l’émission. Sur les tarifs du transport ferroviaire, un chiffre frappe, une augmentation des prix Ouigo de 73% en 6 ans. Ph...

Publié le

Invité

Philippe Tabarot

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/04/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !