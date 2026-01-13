Philippe Tabarot : « Les usagers du train couvrent environ 25% du coût du transport »

À l’approche des élections municipales, « Bonjour chez vous » propose chaque semaine un débat sur un enjeu précis, avec aujourd’hui la question des transports. Philippe Tabarot, ministre des Transports était l’invité de l’émission. Sur les tarifs du transport ferroviaire, un chiffre frappe, une augmentation des prix Ouigo de 73% en 6 ans. Ph... ilippe Tabarot explique « qu’un Français sur deux qui ne prenait pas le train l’a pris à travers Ouigo, qui avait, au début, des tarifs attractifs. Au début, Ouigo pouvait se le permettre car les trains partaient de gares secondaires et pour des trajets plus réduits en distance. Les choses ont évolué aujourd’hui et il y a eu une évolution tarifaire. Mais je rappelle que les usagers paient seulement 25% du billet de train et que le reste est pris en charge, alors que dans d’autres pays européens, la contribution on peut aller jusqu’à 60% ». Philippe Tabarot est revenu également sur le débat budgétaire enlisé à l’Assemblée nationale et les instruments pour passer en force : « Ceux qui réclament le 49.3 sont ceux qui ont demandé pendant des années de ralentir le rythme de son usage. Moi-même au Sénat j’ai toujours vu d’un mauvais œil l’usage de cet article. Il ne doit être utilisé, au même titre que les ordonnances, qu’en cas d’extrême impossibilité de faire voter le budget ».

Voir plus