Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Pierre-Antoine Lévi : « Les collectivités territoriales doivent davantage être aidées par l’État »

Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre, après de longs débats sur les amendements du budget, la commission des finances de l’Assemblée nationale a rejeté le texte proposé. Ce rejet initial en commission fait craindre un blocage similaire dans l’Hémicycle, où les discussions commenceront le vendredi 24 octobre. Pour Pierre-Antoine Lévi, s...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique