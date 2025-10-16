Pierre-Antoine Lévi : « Les collectivités territoriales doivent davantage être aidées par l’État »

Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre, après de longs débats sur les amendements du budget, la commission des finances de l’Assemblée nationale a rejeté le texte proposé. Ce rejet initial en commission fait craindre un blocage similaire dans l’Hémicycle, où les discussions commenceront le vendredi 24 octobre. Pour Pierre-Antoine Lévi, s... énateur (Union Centriste) du Tarn-et-Garonne : « Ce budget est le budget des horreurs, il est impossible à voter. Il va arriver à l’Assemblée nationale, donc on verra ce qu’il en ressort, et au Sénat, avec responsabilité, nous allons le retravailler. Nous verrons ce que nous pourrons voter à l’issue de ces travaux, mais aujourd’hui, vous me demandez si je voterais ce budget, je ne le voterais pas ». Pierre-Antoine Lévi a également déploré l’usage d’une lettre rectificative, rédigée le mardi 21 octobre et étudiée en conseil des ministres ce jeudi 23 octobre, pour faire entrer la suspension de la réforme des retraites dans le texte initial du PLFSS (le budget de la sécurité sociale) : « Nous sommes le seul pays de l’Union Européenne à revenir sur l’âge de départ à la retraite. C’est un très mauvais signal envoyé aux Français, car on est en train de leur mentir. Reculer l’âge de départ à la retraite ça coûte 400 millions d’euros au budget 2026, ça coûtera 1,6 milliard en 2027, et cet argent qui va nous manquer il va falloir le compenser par des augmentations de taxes supplémentaires ».

