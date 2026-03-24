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Pierre Jouvet : « Je me suis lancé en politique parce que j’admirais la droiture de Lionel Jospin »

L’ancien premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé ce dimanche 22 mars, à l’âge de 88 ans. Figure emblématique de la gauche plurielle, Lionel Jospin avait marqué une génération en annonçant son retrait de la vie politique le soir du 21 avril 2002, après n’être pas parvenu à se qualifier pour le second tour de la présidentielle....

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/03/2027

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