Pierre Ouzoulias : « Nous n’attendons rien des négociations avec Sébastien Lecornu »

Le lendemain des manifestations intersyndicales du 2 octobre, le Premier ministre reçoit, dans le cadre de ses consultations, le Rassemblement National, les écologistes, le Parti Communiste et le Parti Socialiste. La mobilisation ayant été moins suivie que la précédente, Pierre Ouzoulias, sénateur (Parti Communiste) des Hauts-de-Seine et vice-préside... nt du Sénat, a cependant déclaré que « la colère n’a pas baissé. La revendication sociale est de plus en plus forte, car il y a un consensus qui se forme face à la problématique du pouvoir d’achat et la volonté d’une justice fiscale ». Pierre Ouzoulias, est malgré tout sceptique à l’idée que les négociations avec le Premier ministre aboutisse à un résultat : « Nous n’attendons rien des négociations avec Sébastien Lecornu. […] Très sincèrement, ce que je ressens là au Sénat c’est une forme de démobilisation totale : plus personne n’y croit. Ce gouvernement on l’a trop attendu, et on a le sentiment que c’est Emmanuel Macron qui le compose ».

