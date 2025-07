Pierre Ouzoulias sur l’audiovisuel public : « L’obstruction est du côté de Rachida Dati »

La session parlementaire se termine ce vendredi 11 juillet avec l’examen de la réforme de l’audiovisuel public au Sénat. Porté par Laurent Lafon et soutenu par la ministre de la Culture, le texte avait déjà été rejeté à l’Assemblée nationale avant d’être renvoyé à la chambre haute quelques jours plus tard. Et ce calendrier interroge les ... parlementaires de l’opposition. Pour Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, Rachida Dati « refuse le débat démocratique sur ce sujet ». Reste à savoir si les parlementaires iront au bout du texte, avant ce soir. Ensuite, le Vice-président du Sénat a réagi à la prise de parole du Premier ministre hier soir sur LCI, quelques jours avant ses annonces pour le budget de l'année prochaine. Pierre Ouzoulias regrette que le gouvernement ne se penche que sur la dépense publique : « quel est le bilan de Macron depuis 2017 ? Une baisse drastique des recettes de l’Etat ». Au Premier ministre de convaincre, le 15 juillet prochain.

