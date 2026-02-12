Pierre-Yves Bournazel : « Les Parisiens veulent le changement, je suis la solution »

Selon les sondages sur les intentions de vote aux élections municipales de Paris, le second tour pourrait se jouer dans une quinquangulaire entre Emmanuel Grégoire (PS) à 33%, Rachida Dati (LR/MoDem) à 26%, Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) à 14%, Sophia Chikirou (La France Insoumise) à 12% et Sarah Knafo (Reconquête) à 10%. La question du... vote utile et du vote barrage pourrait fortement influencer l’issue du scrutin. Dans la matinale « Bonjour chez vous ! », Pierre-Yves Bournazel demeure optimiste : « Je pense que cette campagne est ouverte, parce que la maire sortante ne se représente pas et que les Parisiens vont donc choisir un nouveau maire. Et les Parisiens se décideront encore dans la dernière ligne droite : 50% des Français se décident dans la dernière semaine. Il y aura quatre débats, nous avons des arguments à faire valoir, et je crois à notre démarche, car nous avons le bon projet. (…) Je suis le candidat du changement, qui l’emporte face à la gauche, contrairement à Rachida Dati. Je suis moins clivant, plus rassembleur au second tour ». Pierre-Yves Bournazel rappelle que « nous ne sommes pas en sondocratie, mais en démocratie. Et la démocratie, c’est de faire bouger les lignes. Sinon on arrête tout. Ma stratégie elle est très claire : elle est sur la ligne des Parisiens. La majorité d’entre eux me disent sur le terrain, et c’est conforté dans les études d’opinion, qu’ils veulent le changement, au fond ce n’est ni Rachida Dati, ni Emmanuel Grégoire, et je suis cette solution ».

