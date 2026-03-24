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Bonjour chez vous !

Présidentielle 2027 : Les LR se déchirent sur la primaire

La page des municipales est à peine tournée, les débats sur la présidentielle de 2027 débutent déjà. L’éditorialiste politique Michaël Darmon et Aurore Malval, Grand reporter à Marianne étaient en plateau dans Bonjour Chez Vous. Pour Michaël Darmon, les turbulences au sein du parti républicain sont lancées. Il précise : « Maintenant bas les...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/03/2027

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