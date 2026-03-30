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Présidentielle 2027 : Qui peut battre le RN ?

Selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, le Rassemblement nationanl pourrait sortir vainqueur de l’élection présidentielle. Seuls certains candidats semblent pouvoir battre Jordan Bardella ou Marine Le Pen au second tour. Avec des hypothèses posées sur les deux candidats d’extrême droite face à Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksm...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

30mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/06/2026

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