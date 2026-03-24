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Présidentielle : Une primaire d’Edouard Philippe à Sarah Knafo ?

Les Républicains, première force politique en France, apparaissent fracturés après ces municipales, avec notamment le départ de David Lisnard qui déclare qu’il n’y a « aucune cohérence, aucune lisibilité » au sein du parti. Au parti socialiste c’est aussi la crise, avec l’échec des alliances LFI-PS et les tensions internes au sein d’une ...

Publié le

Invité

Oriane Mancini

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/03/2027

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