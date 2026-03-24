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Bonjour chez vous !

PS-LFI-Ecologistes : la guerre des gauches est relancée

La page des municipales est à peine tournée que la campagne en vue de la présidentielle commence déjà. Après avoir conquis la ville du Havre, Edouard Philippe annonce être « extrêmement déterminé » pour 2027 et confirme qu’il sera candidat. Dans un contexte où la droite et le centre tentent de s’allier sur un nom commun pour la présidentiel...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

29mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/03/2027

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