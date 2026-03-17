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Bonjour chez vous !

PS-LFI : Les accords de la discorde

Au surlendemain du premier tour des élections municipales, l’éditorialiste politique Françoise Degois, et le directeur général opinion de l’IFOP Frédéric Dabi étaient les invités de la matinale Bonjour Chez Vous afin de débattre des premiers enseignements du scrutin. Pour Françoise Degois, c’est LFI qui gagne la bataille du récit : « Il y ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

32mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/06/2026

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