Quelle place pour l’écologie dans nos villes ?

À un mois et demi des élections municipales, la question écologique fait-elle partie des grands enjeux de la campagne ? Tempêtes, inondations, sécheresses et canicules, les épisodes récents de ces dernières années frappent à l’échelle locale. La question de la gestion du risque devient un enjeu majeur dans la gestion municipale. Deviendra-t-il a... ussi un enjeu dans les urnes ? Erwan Lestrohan, directeur conseil de l’institut Odoxa, explique que les questions écologiques « font partie des choses qui inquiètent beaucoup les Français. Très schématiquement, si je demande aux Français s’ils veulent qu’on lutte pour la protection de l’environnement dans leur commune, ça arrive assez bas dans un sondage. En revanche si l’on dit qu’il faut adapter votre commune pour mieux se protéger face aux évènements climatiques, là ça inquiète tout le monde face à la multiplication de ces derniers ». Nathalie Mauret, journaliste politique pour les journaux régionaux du groupe Ebra, rappelle que « Avec les 14% de Yannick Jadot aux élections européennes de 2019, on avait vu arriver une vague verte aux municipales, en installant un climat ‘climato-inquiet’. L’écologie est un thème qui a beaucoup été rappelé aux municipales de 2020, où il y avait eu énormément de nouvelles villes dans l’escarcelle d’Europe Écologie les Verts ».

