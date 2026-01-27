Public Sénat
Quelle place pour l’écologie dans nos villes ?

À un mois et demi des élections municipales, la question écologique fait-elle partie des grands enjeux de la campagne ? Tempêtes, inondations, sécheresses et canicules, les épisodes récents de ces dernières années frappent à l’échelle locale. La question de la gestion du risque devient un enjeu majeur dans la gestion municipale. Deviendra-t-il a...

Politique

Oriane Mancini

34mn

Jusqu'au 27/04/2026

Bonjour chez vous !