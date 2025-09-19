Public Sénat
Bonjour chez vous !

Quelles réponses à la colère sociale ?

Les manifestations intersyndicales du 18 septembre ont mobilisé hier 500.000 personnes selon le ministère de l’Intérieur, et plus de 1 million pour les syndicats. Un mouvement social important qui met la pression sur les négociations entre les oppositions et le gouvernement. Mais la situation n’en reste pas moins bloquée pour Benjamin Morel, constit...

Arnaud Benedetti

Politique

Oriane Mancini

37mn

Jusqu'au 19/09/2026

