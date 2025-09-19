Quelles réponses à la colère sociale ?

Les manifestations intersyndicales du 18 septembre ont mobilisé hier 500.000 personnes selon le ministère de l’Intérieur, et plus de 1 million pour les syndicats. Un mouvement social important qui met la pression sur les négociations entre les oppositions et le gouvernement. Mais la situation n’en reste pas moins bloquée pour Benjamin Morel, constit... utionnaliste et maître de conférences en droit public : « Si vous êtes le Parti Socialiste, c’est quoi votre vision de l’intérêt général ? Ce n’est pas le budget de Lecornu, c’est que votre parti survive, gagne et applique son programme. Idem pour Les Républicains. Et dans ce cadre-là, le coût du compromis devient extrêmement élevé pour eux, d’autant que ce sont des partis divisés en interne ». Pour Arnaud Beneditti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire : « Nous sommes dans une situation inédite pour la Ve République, c’est pour la première fois qu’une coalition gouvernementale est arithmétiquement minoritaire. […] La technique qui a été adoptée le président de la République est celle de la IVe République, de nommer un Président du Conseil qui avait la charge de trouver un compromis politique avant de former un gouvernement. […] À la différence que sous la IVe République, les partis centraux et minoritaires avaient la possibilité de reconstituer des majorités de gouvernement ».

