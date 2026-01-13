Public Sénat
Rachid Temal : « Il faut détruire le régime iranien pour que le peuple choisisse son destin »

Le régime iranien vit-il ses derniers jours ? Donald Trump déclare « qu’il est temps de chercher un nouveau dirigeant iranien ». Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé dimanche que toute attaque visant le guide suprême Ali Khamenei équivaudrait à « une guerre totale contre la nation ». Rachid Temal, sénateur (PS) du Val-d’Oise, est...

Publié le

Invité

Rachid Temal

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/04/2026

