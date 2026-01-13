Rachid Temal : « Il faut détruire le régime iranien pour que le peuple choisisse son destin »

Le régime iranien vit-il ses derniers jours ? Donald Trump déclare « qu’il est temps de chercher un nouveau dirigeant iranien ». Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé dimanche que toute attaque visant le guide suprême Ali Khamenei équivaudrait à « une guerre totale contre la nation ». Rachid Temal, sénateur (PS) du Val-d’Oise, est... ime « qu’il y a des pays qui participent à la situation actuelle en Iran. Il faut une réunion rapide du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que le monde voit qui soutient qui. Parce qu’on sait bien que la Chine achète 90% du pétrole iranien, que du matériel militaire iranien rejoint la Russie contre l’Ukraine. Je pense qu’il faut qu’on le dise et que l’on détruise ce régime, pour que le peuple iranien choisisse librement son destin ». Rachid Temal est également revenu sur la détresse des lycéens et des parents d’élèves avec l’ouverture de Parcoursup : « Parcoursup est un scandale en soi. La réforme du Bac, avec ce système d’options, fait que très tôt on trie les élèves. Car en fonction de votre lycée, vous n’aurez pas toutes les options. C’est un tri social et géographique qui est détestable. Et sur Parcoursup, il faut déjà que les lycéens imaginent ce qu’ils veulent faire, ce n’est pas toujours très simple, et ensuite c’est un algorithme dont personne ne connaît rien qui choisit votre avenir. Quel adulte accepterait cela dans le monde du travail ? ».

Voir plus