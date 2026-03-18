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Rachid Temal : « Les socialistes demandent des aides aux carburants pour les classes modestes »

Le conflit qui s’étend au Moyen-Orient affecte de plus en plus notre économie au quotidien. La situation au Proche-Orient a fait l’objet d’un débat ce mercredi au Parlement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis une intervention du gouvernement pour contrer la flambée des prix du carburant. Pas de chèques « en blanc », précise le Prem...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/06/2026

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