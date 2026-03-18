Rachid Temal : « Les socialistes demandent des aides aux carburants pour les classes modestes »

Le conflit qui s’étend au Moyen-Orient affecte de plus en plus notre économie au quotidien. La situation au Proche-Orient a fait l’objet d’un débat ce mercredi au Parlement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis une intervention du gouvernement pour contrer la flambée des prix du carburant. Pas de chèques « en blanc », précise le Prem... ier ministre, mais des aides ciblées et sectorielles aux agriculteurs et pêcheurs. Mais, comment amortir le choc ? Le sénateur (PS) du Val-d’Oise et vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Rachid Temal était l’invité de la matinale « Bonjour Chez Vous ». Il propose un levier pour lutter contre cette crise : « On voit bien que la question des salaires, de la capacité à pouvoir prendre sa voiture pour aller travailler ou alors se chauffer est extrêmement difficile, c’est une réalité. Il y a un impact sur les Français, c’est vrai. (…) Il faut que les contrôles envers les grands groupes soient poussés. Il faut aussi prendre des mesures pour les Français. Nous, les socialistes nous demandons que les catégories moyennes et modestes puissent avoir une aide spécifique et ciblée. »

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