Rachid Temal : « Nous sommes face à un gouvernement de droite et à un budget de droite »

Après avoir évité la censure le jeudi 16 octobre, le gouvernement Lecornu II doit désormais affronter le débat parlementaire sur le budget. Le Premier ministre, lors de ses discours de politique générale, devant l’Assemblée nationale et le Sénat, a annoncé la suspension de la réforme des retraites et le renoncement à l’usage du 49.3. Des conc... essions qui semblent de plus en plus discutées au sein du "socle commun", notamment par Les Républicains. Pour Rachid Temal, sénateur (PS) du Val d’Oise, « le fait que Gérard Larcher, en tant que chef de file des Républicains, annonce qu’ils s’opposeront à la suspension de la réforme Borne sur les retraites nous interroge. Je rappelle que de l’autre côté, leurs députés n’ont pas voté la censure contre le gouvernement Lecornu, alors qu’il annonçait cette suspension. Nous sommes face à un gouvernement de droite et à un budget de droite ». Rachid Temal est revenu sur les dissensions internes au ‘socle commun’ et fustige « les agents du chaos ces dernières semaines soient issus du socle commun, quand vous entendez Édouard Philippe, Bruno Retailleau ou Gabriel Attal. La question qui se pose pour le Parti Socialiste est : est-ce que nous mettons du chaos dans le chaos, ou est-ce que l’on essaye de faire avancer les choses pour les Français ? Avant même le début de l’examen du budget, nous avons obtenu une victoire, pas pour les socialistes, mais pour les Français, avec la suspension de la réforme Borne sur les retraites ».

