Raphaël Daubet : « Les départements ruraux subissent directement la désertification médicale »

Les élections municipales de mars 2026 approchent et se matérialisent de plus en plus comme la prochaine échéance politique. Selon les chiffres de l’AMF (Association des Maires de France), 6 maires sur 10 souhaiteraient présenter à nouveau leur candidature, un chiffre en hausse par rapport aux élections de 2020, et malgré une hausse constatée des ... violences qu’ils subissent. Raphaël Daubet sénateur (centriste, RDSE) du Lot, se réjouit « de voir que l’engagement local a toujours cette vigueur. J’ai été maire pendant des années, c’est passionnant, mais très difficile. Les maires sont sortis essorés de ce mandat, entre la crise sanitaire et le reste. Ils ont le sentiment de ne pas avoir eu les moyens financiers et humains dont ils auraient eu besoin pour leur action publique. Et en même temps, on met sur leurs épaules beaucoup de responsabilités. Ils sont les derniers piliers de la République et ils bénéficient d’une forme de légitimité et de crédibilité dans la société que les autres élus ont perdu, y compris les parlementaires, dont je suis ». Ancien dentiste, Raphaël Daubet a proposé au Sénat une loi pour la création d’un nouveau métier en soins dentaires, notamment pour libérer l’accès aux rendez-vous : « Les départements ruraux subissent une érosion de leurs effectifs, une sorte de désertification médicale. J’ai vu des salles d’attente pleines à craquer, j’ai vu des rendez-vous qu’on ne peut pas honorer parce que le téléphone sonne en permanence. Je sais la difficulté pour les professionnels de la santé d’assumer cela, et pour nos concitoyens surtout d’obtenir un rendez-vous. Je ne pense pas que cette proposition de loi règlera ce problème, mais elle le solutionnera en partie ».

