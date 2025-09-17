Rémi Féraud : « Une alliance de gauche pour la mairie de Paris n’est possible qu’autour du PS »

Devant l’Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Emmanuel Macron reconnaîtra ce 22 septembre l’État de Palestine. Ce discours suivra ceux des représentants du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et du Portugal, qui ont également reconnu l’existence du gouvernement palestinien. Pour Rémi Féraud, sénateur (PS)... de Paris : « La reconnaissance de l’État de Palestine pousse pour une solution à deux États, à un moment où le risque d’annexion de la Cisjordanie est extrêmement fort. Je salue la démarche qu’a eu Anne Hidalgo d’afficher sur la tour Eiffel les deux drapeaux, celui d’Israël et de la Palestine. » Concernant la succession d’Anne Hidalgo, les prochaines élections municipales posent la question d’une éventuelle coalition des partis de gauche. Pour Rémi Féraud : « Une alliance pour la mairie de Paris n’est possible qu’autour du candidat socialiste Emmanuel Grégoire. Depuis 2001 le maire de Paris est socialiste, c’est autour d’un candidat socialiste que nous pourrons être plus efficaces ».

