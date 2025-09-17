Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Rémi Féraud : « Une alliance de gauche pour la mairie de Paris n’est possible qu’autour du PS »

Devant l’Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Emmanuel Macron reconnaîtra ce 22 septembre l’État de Palestine. Ce discours suivra ceux des représentants du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et du Portugal, qui ont également reconnu l’existence du gouvernement palestinien. Pour Rémi Féraud, sénateur (PS)...

Publié le

Invité

Rémi Féraud

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique