Rémy Rioux : « C’est la 1ère fois qu’une telle baisse du développement a lieu sans grande crise »

Une semaine après la conférence de l’ONU à Séville sur le financement du développement international, le directeur général de l’Agence Française de Développement s’inquiète du retrait américain de l’aide internationale. En effet, selon Rémy Rioux, le désengagement américain représenterait 40 milliards de dollars : « C’est la premiè... re fois qu’une telle baisse a lieu sans grande crise macroéconomique », affirme-t-il sur notre plateau. Mais cela n’empêche pas l’aide internationale de fonctionner, et notamment en Ukraine. Alors que la guerre fait rage dans le pays de Volodymyr Zelensky depuis l’invasion russe en 2022, l’Agence Française de Développement a ouvert un bureau à Kiev, l’année dernière. Selon les mots de son directeur général, l’Agence finance les collectivités locales : ils financent notamment « des centres pour la santé mentale dans les hôpitaux », mais également de « l’eau, et de l’énergie parce que les Russes attaquent ces infrastructures ». Ce jeudi 10 et vendredi 11 juillet se tient à Rome la Conférence Internationale pour la reconstruction de l’Ukraine.

