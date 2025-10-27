Public Sénat
Renaud Dutreil : « S’attaquer au pacte Dutreil, c’est faire le bonheur de Wall Street »

Alors que le débat sur le budget fait rage dans l’Assemblée nationale, l’héritage des entreprises familiales entre dans le viseur de la gauche et de la Cour des comptes. Il s’agit du pacte Dutreil, créé en 2003 pour faciliter la transmission des entreprises familiales avec une exonération de 75% des droits de succession. Selon la Cour des comptes...

