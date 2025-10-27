Renaud Dutreil : « S’attaquer au pacte Dutreil, c’est faire le bonheur de Wall Street »

Alors que le débat sur le budget fait rage dans l’Assemblée nationale, l’héritage des entreprises familiales entre dans le viseur de la gauche et de la Cour des comptes. Il s’agit du pacte Dutreil, créé en 2003 pour faciliter la transmission des entreprises familiales avec une exonération de 75% des droits de succession. Selon la Cour des comptes... , cette « niche fiscale » coûterait plus de « 5 milliards d’euros » au budget de l’État chaque année. Pour Renaud Dutreil, ancien ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et auteur du pacte Dutreil : « Ce pacte n’est pas une niche, une niche c’est pour les chiens, pas pour développer l’économie. C’est un dispositif qui permet de maintenir une souveraineté économique en France, avec des entreprises familiales qui restent ancrées dans des territoires, comme des arbres qui ont des racines. La meilleure façon de conserver les emplois sur un territoire c’est le capitalisme familial. Quand on s’attaque au capitalisme familial, on fait le bonheur du capitalisme financiarisé, notamment anglo-saxon. S’attaquer au pacte Dutreil, c’est faire le bonheur de Wall Street ». Renaud Dutreil a également attaqué le rapport de la Cour des comptes : « Entre 1981, avec l‘arrivée de François Mitterrand au pouvoir et le moment où j’ai mis en place les pactes Dutreil, nous avons eu une perte très forte d’ETI (entreprise entre 250 et 4999 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros). J’ai mis en place ce dispositif, et depuis, le nombre d’ETI a progressé. Cependant, l’État n’a pas de statistiques sur les entreprises familiales, donc il est incapable d’analyser de façon scientifique l’impact du pacte Dutreil. L’INSEE n’a pas les outils pour distinguer les entreprises familiales et non-familiales. Donc quand la Cour des comptes sort un rapport sur le sujet, c’est un rapport idéologique, c’est un rapport socialiste, mais ce n’est pas un rapport d’une institution de la République ».

