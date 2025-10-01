Roger Karoutchi : « Le Hamas n’est pas un mouvement de résistants, ce sont des terroristes »

La folle journée politique de lundi s’est achevée sur la décision d’Emmanuel Macron de laisser deux jours supplémentaires à Sébastien Lecornu pour « d’ultimes négociations » afin d’aboutir à un accord de non-censure. Pour Roger Karoutchi, sénateur (LR) des Hauts-de-Seine, « La seule solution c’est l’union du bloc central et des Répu... blicains » car « s’il y a un gouvernement de gauche, il sera censuré immédiatement. La gauche prétend avoir remporté les législatives de 2024 mais ils n’ont emporté que 28% des suffrages dans une France de plus en plus marquée à droite ». Deux ans après les attentats du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas en Israël, Roger Karoutchi, également président du groupe d’amitié France-Israël au Sénat, a tenu à rappeler que « le Hamas tient toujours dans sa charte la volonté de détruire Israël. Ce n’est pas un mouvement de résistants, ce sont des assassins. Il y a un agresseur et il y a un agressé : l’agresseur c’est le mouvement terroriste Hamas qui a torturé, violé, tué, massacré, et donc qui doit être éradiqué. Je ne parle pas des Palestiniens, je parle bien du Hamas ».

