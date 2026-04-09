Ronan Le Gleut : « C’est la victoire de la droite républicaine hongroise face au populisme »

En Hongrie, après seize ans au poste de Premier ministre, Viktor Orbán doit céder sa place à Péter Magyar qui a remporté ce dimanche une victoire qualifiée par certains, d’ « historique ». Le conservateur pro-européen Péter Magyar fraîchement élu avec une majorité de deux tiers des sièges a déclaré : « Ensemble, nous avons libéré la Hon... grie ». Il souhaite mettre fin au régime nationaliste de son prédécesseur et son élection est déjà saluée par les dirigeants européens qui y voient un espoir pour de meilleures relations au sein de l’Union européenne. Le sénateur (LR) représentant les Français établis hors de France, vice-président de la commission des affaires européennes Ronan Le Gleut est revenu sur les résultats des législatives hongroises dans la matinale « Bonjour Chez Vous ». Le sénateur avait vu la vague arriver, et il est catégorique sur les conséquences de cette victoire : « Le régime des deux tiers permet de réformer la constitution, donc Peter Magyar a effectivement les mains libres pour ‘désOrbaniser’ la Hongrie. Le parti « Tisza », de Péter Magyar, nous le connaissons bien car il s’était présenté aux élections européennes de juin 2024 et il avait fait 30%. Il siège dans le groupe PPE, le Parti Populaire Européen qui est le groupe où siègent aussi les Républicains. C’est un parti frère des Républicains et donc c’est la victoire de la droite républicaine hongroise face au populisme. »

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