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Ronan Le Gleut : « C’est la victoire de la droite républicaine hongroise face au populisme »

En Hongrie, après seize ans au poste de Premier ministre, Viktor Orbán doit céder sa place à Péter Magyar qui a remporté ce dimanche une victoire qualifiée par certains, d’ « historique ». Le conservateur pro-européen Péter Magyar fraîchement élu avec une majorité de deux tiers des sièges a déclaré : « Ensemble, nous avons libéré la Hon...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/07/2026

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