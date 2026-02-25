Ronan Le Gleut : « Le Liban, ce n’est pas seulement un pays ami pour la France, mais un pays frère »

Ronan Le Gleut, Le sénateur LR représentant les Français établis hors de France était l’invité de la matinale Bonjour Chez Vous. Il a réagi aux évolutions du conflit au Moyen-Orient et notamment à la demande du Président libanais. Joseph Aoun sollicite l’aide française pour parvenir à un cessez-le-feu. Ronan Le Gleut, vice-président de la Co... mmission des affaires européennes au Sénat a rappelé la proximité étroite et historique que la France entretient avec le Liban, soulignant que : « Le Liban, ce n’est pas seulement un pays ami pour la France, c’est un pays frère. Nous aimons le Liban, c’est un pays auquel nous sommes extrêmement attachés. L’aide humanitaire est déjà en chemin et nous devons répondre favorablement à l’appel du Président Aoun. » Ronan Le Gleut évoque l’intérêt du Liban « qui est de se débarrasser, si cela est possible, de cette branche terroriste de Hezbollah qui met tout le pays en danger. ».

