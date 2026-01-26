Sébastien Chenu : « Le budget construit par Sébastien Lecornu va ruiner la France »

L’Assemblée nationale a rejeté, ce vendredi, les deux motions de censure du gouvernement, déposées d’une part, par La France Insoumise, les écologistes, et le Parti Communiste, et d’autre part, par le Rassemblement National et l’Union des droites pour la République. Le premier texte a été rejeté malgré 269 voix pour, le second malgré 142 v... oix pour. Un nombre de voix insuffisant pour faire tomber le gouvernement. Alors que le Parti Socialiste avait indiqué qu’il ne voterait pas cette nouvelle motion de censure, 5 députés sur 69 n’ont pas respecté la consigne de vote. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, vice-président de l’Assemblée nationale et député du Nord, a justifié le vote de son parti en faveur des deux motions de censure : « Lorsque nous sommes d’accord, nous votons, lorsque nous sommes en désaccord, et nous le sommes sur ce budget, nous nous opposons. Enfin, c’est le principe d’une opposition. Si à un moment les députés Les Républicains ont un peu de courage, un peu de dignité, de respect pour leurs électeurs, enfin ce qu’il en reste, parce qu’il ne leur en reste pas beaucoup, ils voteraient la censure. Mais ils disent : ‘on n’est pas d’accord avec ce budget, c’est un mauvais budget, mais nos ministres ont envie de rester ministres parce qu’ils aiment bien les voitures, les chauffeurs et les titres’. Et surtout : les LR ont tellement peur des législatives anticipées ». Sébastien Chenu martèle que « le budget qui est en train d’être construit par Sébastien Lecornu va ruiner la France. Il prévoit une hausse de la dépense publique, avec 7 milliards de dépenses supplémentaires et zéro économie. On va dans le mur et on klaxonne. Il y a les municipales dans un mois et demi. On pourrait très bien voter en même temps pour des législatives et on repart avec une majorité, pour que les quinze mois qui viennent soit utiles à la France ».

