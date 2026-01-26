Public Sénat
Sébastien Chenu : « Le budget construit par Sébastien Lecornu va ruiner la France »

L’Assemblée nationale a rejeté, ce vendredi, les deux motions de censure du gouvernement, déposées d’une part, par La France Insoumise, les écologistes, et le Parti Communiste, et d’autre part, par le Rassemblement National et l’Union des droites pour la République. Le premier texte a été rejeté malgré 269 voix pour, le second malgré 142 v...

Sébastien chenu

Politique

Oriane Mancini

21mn

Jusqu'au 26/04/2026

