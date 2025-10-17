Sébastien Chenu : « Pour le moment, le texte budgétaire est un musée des horreurs »

Avec des délais particulièrement contraints, du 20 au 22 octobre, la commission des finances de l’Assemblée nationale examine et amende le texte initial du budget présenté par le gouvernement. De nombreuses mesures ont été discutées lors de cette première journée : rejet de la médiatique taxe Zucman, réduction des indemnités fiscales pour les ... journalistes, rétablissement de « l’exit tax », approbation de la prolongation de la contribution différentielle des hauts revenus (CDHR), etc. Pour Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National et de l’Assemblée nationale, député (RN) du Nord, « le texte budgétaire est pour le moment un musée des horreurs » que le Rassemblement National ne votera pas. « Gérard Larcher a déjà ouvert la possibilité de recourir à des ordonnances. Il y un scénario qui est écrit par la macronie et Les Républicains, qui consisterait à ne pas geler cette réforme des retraites et à nous faire avaler un budget très anti-social, qui va aller chercher l’argent dans la poche des Français, sans s’attaquer aux dépenses toxiques de l’État ». Sébastien Chenu est également revenu sur l’exécution provisoire qui frappe l’ancien président Nicolas Sarkozy, incarcéré à la prison de la Santé après sa condamnation à cinq ans de prison avec mandat de dépôt dans l’affaire du financement libyen. Pour Sébastien Chenu : « Le problème n’est pas la fermeté de la justice, mais l’exécution provisoire. C’est-à-dire d’une mesure qui est appliquée de façon punitive, volontairement médiatique, pour envoyer un message qui contredit la possibilité d’appel ». Il est important de rappeler que Marine le Pen, à la tête du Rassemblement National, subit également une exécution provisoire, avec une peine d’inéligibilité, en attente d’un jugement en appel début 2026.

Voir plus