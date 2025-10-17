Public Sénat
Bonjour chez vous !

Sébastien Chenu : « Pour le moment, le texte budgétaire est un musée des horreurs »

Avec des délais particulièrement contraints, du 20 au 22 octobre, la commission des finances de l’Assemblée nationale examine et amende le texte initial du budget présenté par le gouvernement. De nombreuses mesures ont été discutées lors de cette première journée : rejet de la médiatique taxe Zucman, réduction des indemnités fiscales pour les ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/10/2026

