Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Sébastien Lecornu a-t-il vraiment une stratégie ?

Pas de taxe Zucman, pas de retour de l’ISF, pas de suspension de la réforme Borne sur les retraites. Dans son interview ce week-end au Parisien, Sébastien Lecornu ne semble prêt à aucune concession à la gauche. Malgré cela, l’urgence de former un gouvernement et de proposer un budget pour le 13 octobre s’impose. Pour Yves Thréard, directeur adjo...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/12/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !