SÃ©bastien Lecornu : Â« Jâ€™ai dÃ©cidÃ© de renoncer au 49.3 Â»

SÃ©bastien Lecornu peut-il Ã©viter la censure ? EncadrÃ© de prÃ¨s par les lignes rouges des partis dâ€™oppositions, des organisations syndicales et du patronat, le Premier ministre a dÃ©cidÃ© de prendre Ã nouveau la parole, trois semaines aprÃ¨s sa prise de fonction. Il annonce dans cette allocution, Ã lâ€™aune dâ€™une journÃ©e de consultations chargÃ©e, Â... « renoncer Ã lâ€™usage du 49.3 dans le vote du budget Â». Pour TÃ¢m Tran-Huy, directrice adjointe de la rÃ©daction de Public SÃ©nat : Â« le renoncement au 49.3 Ã©tait une rÃ©clamation du Parti Socialiste. Peut-Ãªtre que Ã§a ne coÃ»te pas extrÃªmement cher Ã SÃ©bastien Lecornu, car de toute faÃ§on, sâ€™il lâ€™utilisait, derriÃ¨re il aurait pu Ãªtre censurÃ©. Dâ€™autant plus que la CMP, la commission mixte paritaire, le â€˜socle communâ€™ y est dÃ©sormais majoritaire Â». Pour Arnaud Benedetti, Ã©ditorialiste politique et professeur associÃ© Ã la Sorbonne : Â« SÃ©bastien Lecornu gagne du temps en dÃ©clarant que â€˜câ€™est le moment parlementaire de la Ve RÃ©publiqueâ€™. Cela lui permet dâ€™Ã©viter une motion de censure immÃ©diate Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale. Câ€™est assez habile de sa part, car il prend les FranÃ§ais Ã tÃ©moin dans sa logique de compromis, et donc maintenant câ€™est au Parlement de prendre ses responsabilitÃ©s Â».

Voir plus