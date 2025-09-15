Sébastien Lecornu : peut-il éviter la censure immédiate ?

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a choisi la presse quotidienne régionale pour annoncer sa feuille de route. Concernant le budget, il annule la proposition très impopulaire de suppression de jours fériés avancée par François Bayrou. Est-ce une main tendue suffisante pour entamer les discussions avec les oppositions ? Pour Yves Thréard, d... irecteur adjoint de la rédaction au Figaro, « Sébastien Lecornu doit trouver un trou de fourmi […]. Il arrive dans un climat social chargé avec ‘Bloquons Tout’ jeudi dernier et deux rendez-vous sociaux le 18 et 27 septembre ». Pour Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’IFOP, le nouveau chef du gouvernement a bien engagé sa nomination d’un point de vue médiatique. Mais selon le dernier sondage IFOP pour le JDD, 38% de Français sont satisfaits de Sébastien Lecornu comme Premier ministre : « Il y a une sorte de péché originel dans le fait qu’il s’agisse d’un proche de Macron. C’est Macron-Midas qui transforme en plomb tout ce qu’il touche ».

