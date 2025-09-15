Public Sénat
Sébastien Lecornu : peut-il éviter la censure immédiate ?

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a choisi la presse quotidienne régionale pour annoncer sa feuille de route. Concernant le budget, il annule la proposition très impopulaire de suppression de jours fériés avancée par François Bayrou. Est-ce une main tendue suffisante pour entamer les discussions avec les oppositions ? Pour Yves Thréard, d...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/09/2026

