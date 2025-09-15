Sébastien Lecornu : quel accord avec le PS ?

Alors que les négociations entre le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu et le Parti Socialiste sont en cours, Arthur Delaporte, député (PS) du Calvados et Louis Vogel, sénateur (Les Indépendants) de la Seine-et-Marne et membre d’Horizons, tentent sur notre plateau de trouver des points d’accord sur plusieurs points. Arthur Delaporte insiste ... sur le fait que le PS « attend du nouveau gouvernement une alternance, et donc des gestes forts au-delà d’une capacité d’écoute, sinon ce sera la censure ». Louis Vogel affirme « qu’un dialogue doit se faire sur des compromis, et non sur des lignes rouges pour que le pays soit stabilisé ». Il semble y avoir blocage sur une des principales demandes de la gauche : la taxe Zucman, une taxe sur le patrimoine des plus grandes fortunes. Louis Vogel pense que « c’est une mauvaise réponse à une excellente question, car elle touche au patrimoine professionnel et à la valeur de la capitalisation boursière, et non à l’argent réel dont dispose les entreprises ». Arthur Delaporte propose d’autres moyens de taxation, comme le paiement différé sur la revente future des actions. Les deux intervenants trouvent cependant des terrains d’entente sur la suspension de la réforme Borne sur les retraites ou sur la lutte contre la désertification médicale.

