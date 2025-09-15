Public Sénat
Sébastien Lecornu : quel accord avec le PS ?

Alors que les négociations entre le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu et le Parti Socialiste sont en cours, Arthur Delaporte, député (PS) du Calvados et Louis Vogel, sénateur (Les Indépendants) de la Seine-et-Marne et membre d’Horizons, tentent sur notre plateau de trouver des points d’accord sur plusieurs points. Arthur Delaporte insiste ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/09/2026

