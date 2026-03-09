Public SÃ©nat
SÃ©bastien Martin : Â« La possibilitÃ© de recourir aux stocks stratÃ©giques a apaisÃ© les marchÃ©s Â»

Avec lâ€™augmentation historique du prix du pÃ©trole, les consÃ©quences Ã©conomiques du conflit au Moyen-Orient sont immÃ©diates pour lâ€™Hexagone. Le ministre dÃ©lÃ©guÃ© chargÃ© de lâ€™Industrie, SÃ©bastien Martin Ã©tait lâ€™invitÃ© de la matinale Bonjour Chez Vous pour nous livrer les scÃ©narios envisagÃ©s par le gouvernement afin dâ€™Ã©viter que les consÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

24mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 08/06/2026

