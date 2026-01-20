Sébastien Martin : « L’Europe doit être moins naïve, notamment sur la question industrielle »

Donald Trump menace d’une hausse drastique des droits de douane sur les pays européens qui s’opposent à son projet d’annexion du Groenland. Le président des États-Unis a fait un cas particulier du vin et du champagne français : « Je vais leur imposer des droits de douane de 200% et Macron rejoindra le Conseil de paix ». Un « Conseil de paix » ... pour gérer la reconstruction de la bande de Gaza, avec pour but d’offrir une alternative à l’ONU pour régler les conflits dans le monde ». Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie déplore cette situation : « La menace n’est pas œuvre de diplomatie. Se comporter exactement de la même manière, peu importe l’interlocuteur, interroge même de savoir qu’elle est la vraie ligne diplomatique des Américains. Je conçois qu’il puisse imaginer faire la pluie et le beau temps sur toute la planète à lui tout seul, mais au bout d’un moment on a toujours besoin d’alliés. Je pense que ça incite encore plus l’Europe à réagir, à s’affirmer comme puissance, et à faire preuve de moins de naïveté, notamment sur la question industrielle ». Sébastien Martin conteste l’échec du bloc présidentiel, des Républicains et du Parti Socialiste à trouver un compromis sur le budget : « Certains groupes politiques ont fait en sorte que ça ne fonctionne pas. On a réussi à trouver le compromis sur le budget de la Sécurité sociale, sur le budget de l’État, ces groupes sont venus faire durer ad vitam aeternam cette situation. Ils se nourrissent d’une forme d’irresponsabilité. Ça n’est certainement pas parce que nous n’avons pas réussi à embarquer le Parti Socialiste, mais à cause d’une alliance de circonstance RN-LFI ».

Voir plus