Sébastien Martin : « Sur l’automobile électrique, il nous faut un Made in Europe »

Avec le mouvement de désindustrialisation amorcé dans les années 1970, les thématiques de « souveraineté » et de « réindustrialisation » sont revenues dans le discours politique. Pour Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie : « La désindustrialisation de la France a baissé les salaires des Français. Forcément car en moy...

Politique

Oriane Mancini

21mn

Jusqu'au 05/11/2026

