Bonjour chez vous !

Sécurité : les maires en première ligne

A l’approche des élection municipales, la matinale « Bonjour chez vous ! » propose chaque semaine un débat sur une thématique touchant de près la vie locale. La sécurité, érigée dans les sondages comme la préoccupation majeure des Français, suivie en troisième position par la question du narcotrafic, était le sujet de ce mardi. Y a-t-il une ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

30mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/05/2026

