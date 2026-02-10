Sécurité : les maires en première ligne

A l’approche des élection municipales, la matinale « Bonjour chez vous ! » propose chaque semaine un débat sur une thématique touchant de près la vie locale. La sécurité, érigée dans les sondages comme la préoccupation majeure des Français, suivie en troisième position par la question du narcotrafic, était le sujet de ce mardi. Y a-t-il une ... emprise aujourd’hui du narcotrafic sur les élus ? La question a été posée à Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice (LR) du Val-d’Oise et Hussein Bourgi, sénateur (PS) de l’Hérault. Jacqueline Eustache-Brinio ignore si « on peut parler d’ingérence du narcotrafic dans les élections municipales, mais de l’intimidation il y en a dans les territoires. On assiste aujourd’hui à quelque chose d’extrêmement inquiétant, qui n’existait pas auparavant. Les narcotrafiquants intimident et ils menacent d’abord les concitoyens et maintenant les élus. Dans les grosses agglomérations, comme en Île-de-France, on connaissait déjà un peu ce phénomène, mais aujourd’hui c’est partout. Et il se déclarent comme des chefs de gang. J’ai moi-même été agressée, il y a douze ou treize ans, dans ma propre commune ». Hussein Bourgi déclare que « nous avons la preuve de ce que nous voyons au quotidien dans de nombreuses villes de France : il y a des gens qui vivent du narcotrafic. L’État et les maires ont décidé de combattre ce fléau, et ces gens se rebiffent. Ils multiplient maintenant les intimidations, les menaces, les intrusions dans les réunions publiques organisées par certains candidats aux élections municipales. Mais nous ne devons pas faiblir, nous devons mener le combat contre le narcotrafic. Il en va de l’ordre public et républicain. C’est une question de salut ».

