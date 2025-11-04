Shein suspendu en France : faut-il aller plus loin ?

L’ouverture d’une boutique Shein dans le grand centre commercial parisien, le BHV, crée la polémique en France. L’entreprise chinoise est décriée entre autres pour la vente d’armes ou de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Une grande opération de contrôle par les douanes a été lancée par le gouvernement. Des dizaines de pro... duits ouverts seraient non conformes aux réglementations européennes. Le gouvernement menace Shein de sanctions financières. Plusieurs actions en justice ont été lancées contre l’entreprise, et la France réclame en plus des sanctions au niveau européen. Pour Arnaud Benedetti, éditorialiste politique et professeur à l’université Panthéon-Sorbonne : « Shein c’est la mondialisation, la globalisation. Il est tout à fait légitime que le gouvernement français réagisse lorsqu’on ne respecte pas un certain nombre de normes face à une plateforme qui commercialise des produits qui sont scandaleux. Après la réponse ne peut pas être que française, elle doit aussi être européenne. Après il y a un autre sujet : c’est aussi le comportement des consommateurs, car les Français, et ce ne sont pas les seuls, utilisent ces plateformes ». Pour Bérengère Bonte, journaliste politique : « C’est un grand exercice de communication de la part du gouvernement, et la riposte politique pose beaucoup de questions. Quand on entend le ministre de l’Économie Roland Lescure dire ‘la prochaine fois notre bras ne tremblera pas’, mais pourquoi on attend la prochaine fois ? Il y a des produits dangereux, comme ces poupées et ces armes, mais derrière il y a aussi le milieu de la fast-fashion, c’est beaucoup de gaz à effet de serre, c’est du plastique dans les océans, c’est toutes sortes de dangers environnementaux, et tout ça on l’a complètement laissé de côté. Et maintenant qu’il y a une boutique en plein Paris ça commence à faire mauvais genre, donc on va faire quelque chose contre Shein ».

