Sonia de La Provôté : « Face à la dermatose nodulaire, il faut une vaccination massive nationale »

La Coordination Rurale et la Confédération Paysanne étendent leurs opérations de blocage routier ce mardi 16 décembre. Les deux syndicats agricoles s’opposent à l’abattage de l’ensemble des troupeaux bovins comprenant un ou plusieurs cas d’infection de la dermatose nodulaire. Des blocages sont à prévoir sur les autoroutes en Corrèze et en Cr... euse. Sonia de La Provôté, sénatrice (Union Centriste) du Calvados, rappelle que « la dermatose nodulaire est une maladie contagieuse et quand elle s’installe dans un pays ça peut vite se diffuser et être dramatique. C’est donc une inquiétude très légitime de la part des agriculteurs. Les abattages se font sous contrôle, à condition que tout le monde joue le jeu, qu’il n’y ait pas de transfert ou de placement de bêtes sous les écrans radars, hors des contraintes et des consignes données ». Sonia de La Provôté explique que « les zones vaccinales sont établies dans les zones où un cas a été identifié. On vaccine alors à distance et on se rapproche du point où était présent le bovin contaminé. Il y a aussi le cas de la frontière en Espagne, car il suffirait d’une bête contaminée qui arriverait en Espagne et pour le coup les décisions européennes seraient assez dramatiques pour la filière dans notre pays. Il faut une vaccination massive à l’échelle nationale ».

