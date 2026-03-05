Sophie Briante Guillemont : « 500 Français, la plupart franco-iraniens, sont encore bloqués »

Au douzième jour de la guerre en Iran, les attaques israélo-américaines se sont intensifiées dans la capitale iranienne. Dans ce contexte, la question du rapatriement des Français présents dans la zone du Moyen-Orient reste entière pour les quelque 7 500 ressortissants concernés. C’est dans ce cadre que la sénatrice (RDSE) Sophie Briante Guillemon... t était l’invitée de la matinale. La sénatrice représentant les Français établis hors de France fait l’état des lieux de la situation : « 500 Français, pour la plupart franco-iraniens, sont encore bloqués en Iran. Je ne parle pas des touristes, qui normalement ont tous déjà quitté le territoire. Aucun Français n’est parti faire du tourisme en Iran. Je parle des Français qui vivent en Iran et dans toute la région et qui, a priori, ne sont pas amenés à revenir en France sauf condition extraordinaire. Pour ceux qui veulent revenir, 7 500 Français ont déjà signalé qu’ils voulaient rentrer en France, 15 000 sont rentrés dans les derniers jours, souvent par leurs propres moyens par des vols commerciaux. Et environ 1 000 sont rentrés par des vols affrétés par la France. »

