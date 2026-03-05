Public Sénat
Bonjour chez vous !

Sophie Briante Guillemont : « 500 Français, la plupart franco-iraniens, sont encore bloqués »

Au douzième jour de la guerre en Iran, les attaques israélo-américaines se sont intensifiées dans la capitale iranienne. Dans ce contexte, la question du rapatriement des Français présents dans la zone du Moyen-Orient reste entière pour les quelque 7 500 ressortissants concernés. C’est dans ce cadre que la sénatrice (RDSE) Sophie Briante Guillemon...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/06/2026

