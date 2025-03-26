Sophie Primas : « Le Premier ministre fera une déclaration début avril » sur l'identité nationale

Alors que l’agression du rabbin d’Orléans a remis au cœur du débat les questions de justice pour mineurs, le Sénat a examiné mardi soir un texte défendu par Gabriel Attal, visant « à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, affirme que « l... a violence a changé » et « qu’elle est de plus en plus l’œuvre de très jeunes ». Face à cette évolution, « notre arsenal juridique ne correspond plus à la réalité des faits » assure-t-elle, appelant à « durcir les dispositions ». A l’occasion des 100 jours du gouvernement en place, le RN a dénoncé son « immobilisme » lors des questions d’actualité au gouvernement. La porte-parole rappelle « qu’il y a trois semaines, la France n’avait pas de budget ». Elle insiste sur la nécessité « d’aller au bout des problématiques qui concernent le quotidien des Français » et affirme que le gouvernement a « engagé une réforme de l’État ».

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