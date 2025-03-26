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Sophie Primas : « Le Premier ministre fera une déclaration début avril » sur l'identité nationale

Alors que l’agression du rabbin d’Orléans a remis au cœur du débat les questions de justice pour mineurs, le Sénat a examiné mardi soir un texte défendu par Gabriel Attal, visant « à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, affirme que « l...

Publié le

Invité

Sophie Primas

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/03/2027

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