Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Stéphane Le Foll : « Il nous faut des hommes et des femmes à la hauteur des enjeux politiques »

Dans un contexte de blocage du pays et de ses institutions, le Premier ministre Sébastien Lecornu n’effectue toujours aucune annonce à propos du futur gouvernement. Pour Stéphane le Foll, maire (PS) du Mans, président de Le Mans Métropole et ancien ministre de l’Agriculture : « Nous sommes dans une crise politique majeure, qui peut déboucher sur u...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

15mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !