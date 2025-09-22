Stéphane Le Foll : « Il nous faut des hommes et des femmes à la hauteur des enjeux politiques »

Dans un contexte de blocage du pays et de ses institutions, le Premier ministre Sébastien Lecornu n’effectue toujours aucune annonce à propos du futur gouvernement. Pour Stéphane le Foll, maire (PS) du Mans, président de Le Mans Métropole et ancien ministre de l’Agriculture : « Nous sommes dans une crise politique majeure, qui peut déboucher sur u... ne crise de régime. S’il n’y a pas d’accord ou de compromis trouvé, on ira vers une destitution ou une dissolution alors qu’il nous faut un budget, et qu’il faut que l’on puisse tenir les débats démocratiques des municipales et des présidentielles avec la sérénité nécessaire ». Pour débloquer des propositions de lois sur lesquelles le gouvernement et les oppositions pourraient faire consensus, la question de la décentralisation a été remise au goût du jour. Pour Stéphane le Foll, « Depuis que la taxe d’habitation a été supprimée, il y a nécessité de remettre en place un impôt local pour redonner de l’autonomie financière aux collectivités. Cela avait été évoqué par Mme Catherine Vautrin un jour avant d’être remisé dans je ne sais quel carton. […] Sinon les communes serrent la vis sur la taxe foncière, et les métropoles sur la TVA ».

Voir plus