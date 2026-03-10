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Bonjour chez vous !

Stéphane Piednoir : « Ces accords LFI-PS, c’est de la compromission, de la tambouille électorale. »

Depuis lundi matin, en coulisses, c’est la course aux tractations et la bataille aux alliances en vue du second tour des élections municipales 2026. Les candidats ont jusqu’à la fin de la journée ce mardi pour déposer leurs listes pour le second tour, éventuellement issues de fusions. Stéphane Piednoir, sénateur (LR) de Maine-et-Loire était l’i...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/06/2026

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