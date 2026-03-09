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Stéphane Troussel : « N’entrons pas dans cette guerre voulue par Trump et Netanyahou »

La guerre au Moyen-Orient va entrer dans sa troisième semaine. Emmanuel président a annoncé, dans la nuit, la mort du premier soldat français dans ce conflit. Les militaires présents sur cette base participaient à une opération de formation près d’Erbil, dans une base située au Kurdistan irakien. Selon Stéphane Troussel, porte-parole du Parti soc...

Publié le

Invité

Alexandre Poussart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

19mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/06/2026

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