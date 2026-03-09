Stéphane Troussel : « N’entrons pas dans cette guerre voulue par Trump et Netanyahou »

La guerre au Moyen-Orient va entrer dans sa troisième semaine. Emmanuel président a annoncé, dans la nuit, la mort du premier soldat français dans ce conflit. Les militaires présents sur cette base participaient à une opération de formation près d’Erbil, dans une base située au Kurdistan irakien. Selon Stéphane Troussel, porte-parole du Parti soc... ialiste et l’invité de Bonjour Chez Vous, cet acte est « l’illustration que la priorité de la France, aujourd’hui c’est de protéger. Protéger la France, ses ressortissants, ses soldats et ses intérêts stratégiques. Et il ne faut pas rentrer dans cette guerre voulue par Trump et Netanyahou ». Le président du département de la Seine-Saint-Denis insiste sur l’importance de protéger la population : « La France doit porter une autre voie, il n’y aura pas de solutions politiques durables dans cette région du monde avec des interventions militaires, sans cadre des Nations Unies, sans respect du droit international. Je crois que c’est aussi la priorité de la France… Quand on voit la déstabilisation de la Libye, de l’Irak ou de la Syrie, on voit bien à quel point la logique de guerre dans laquelle nous font entrer Trump et Netanyahou est porteuse de grands dangers pour à la fois cette région, pour le monde dans son ensemble, y compris pour d’autres conflits. L’attention internationale portée actuellement sur le Proche et Moyen-Orient permet à d’autres de se sentir les mains libres. Je pense à l’Ukraine, à Gaza et la Cisjordanie. »

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