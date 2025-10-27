Public Sénat
Bonjour chez vous !

Taxe Zucman : l’heure de vérité

Le budget 2026 examiné à l’Assemblée nationale, surnommé « Frankenstein » pour ses amendements aussi divers que parfois contradictoires, semble nécessiter un miracle pour voir le jour. Si le texte pourrait ne pas être rejeté, il n’est même pas certain qu’il aboutisse : il reste trop d’amendements déposés à examiner pour que le vote ait l...

Publié le

Invité

Bertrand Martinot

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/10/2026

Bonjour chez vous !