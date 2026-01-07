Thierry Cozic : « Le débat parlementaire a eu lieu, mais l’usage du 49.3 s’impose »

La recherche de compromis sur la question budgétaire reprend son cours à l’Assemblée nationale ce 13 janvier. Le gouvernement cherche à maintenir le cap des 5% de déficit, mais Les Républicains et le Parti Socialiste restent fermes sur leurs revendications. À la demande de ces derniers, le spectre de l’article 49.3 réapparaît. Thierry Cozic, sé... nateur (PS) de la Sarthe et vice-président de la commission des finances au Sénat regrette « que chacun reste campé sur ses positions, que ce soient Les Républicains ou le bloc central. Le Parti Socialiste s’est mis à disposition pour trouver un compromis. Un compromis nécessite que tout le monde soit d’accord sur un texte. Les Français attendent un budget, les collectivités en ont besoin. Nous sommes simplement dans un moment où la droite sénatoriale est revancharde avec la sortie ratée du gouvernement de Bruno Retailleau ». Thierry Cozic trouve « difficile d’adopter le budget avec la composition actuelle de l’Assemblée nationale. Donc je pense que le 49.3 s’impose, une fois que le débat parlementaire s’est tenu de façon riche et variée avec beaucoup d’échanges. Le fait que nous ayons initialement interdit l’usage du 49.3 sous peine de voter la censure du gouvernement n’était pas une erreur, car cela a eu le mérite d’ouvrir ce débat parlementaire ».

Voir plus