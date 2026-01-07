Public Sénat
Thierry Cozic : « Le débat parlementaire a eu lieu, mais l’usage du 49.3 s’impose »

La recherche de compromis sur la question budgétaire reprend son cours à l’Assemblée nationale ce 13 janvier. Le gouvernement cherche à maintenir le cap des 5% de déficit, mais Les Républicains et le Parti Socialiste restent fermes sur leurs revendications. À la demande de ces derniers, le spectre de l’article 49.3 réapparaît. Thierry Cozic, sé...

Politique

Oriane Mancini

24mn

Jusqu'au 13/04/2026

