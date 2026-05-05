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Transports : Une France à deux vitesses

Le conflit au Moyen-Orient provoque aussi une crise du transport, avec l’augmentation des prix à la pompe. Faire du covoiturage, prendre le train ou la voiture ? Les Français se posent des questions tous les jours sur le meilleur mode de transport à choisir afin de pénaliser le moins leur pouvoir d’achat. Les éditorialistes de la presse régionale S...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

32mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/08/2026

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