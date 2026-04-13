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Bonjour chez vous !

Travail le 1er mai : le gouvernement repousse à 2027

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a repoussé l’étude du texte qui prévoyait d’étendre la dérogation de travail au 1er mai, à certains commerces de proximité comme les fleuristes. La proposition de texte présentée par le groupe Union centriste au Sénat et soutenue par Gabriel Attal est au cœur de notre débat dans la matinale « Bonjour Ch...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

32mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/07/2026

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