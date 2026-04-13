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Bonjour chez vous !

Travail le 1er-mai : Les syndicats vent debout

Les débats sur le travail le 1er mai s’enflamment à nouveau. 78% des Français se disent favorables au travail ce jour chômé pour les volontaires mais les syndicats refusent cette évolution à la suite de la proposition de loi débattue au Parlement. Yves Thréard et Elizabeth Martichoux ont débattu de ce sujet lors du club de la matinale « Bonjour ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

29mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/07/2026

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