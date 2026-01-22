Public Sénat
Trump-Macron : le bras de fer continue

La guerre commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne aura-t-elle lieu ? Les velléités de Trump sur le Groenland sont à l’origine des menaces de hausse des droits de douanes sur tous les produits européens importés. Le président américain, à la suite d’une discussion avec Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN, a reconsidér...

