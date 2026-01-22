Trump-Macron : le bras de fer continue

La guerre commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne aura-t-elle lieu ? Les velléités de Trump sur le Groenland sont à l’origine des menaces de hausse des droits de douanes sur tous les produits européens importés. Le président américain, à la suite d’une discussion avec Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN, a reconsidér... é sa position et annoncé les bases d’un futur accord sur le Groenland sans imposer de nouveaux tarifs douaniers dès le 1er février. Michael Darmon, éditorialiste politique sur I24news, explique ce que « l’on connaît maintenant comme la méthode Trump. Le premier épisode c’est le matamore, il vient en promettant le pire. Il va expliquer qu’il va créer le chaos. Ensuite il recule, il baisse le ton, et puis là tout d’un coup ses interlocuteurs sont soulagés en se disant ‘ah, finalement il n’a pas cassé la vaisselle, il a juste renversé la table. Et donc on est très contents et on a gagné’. C’est à la fois la limite du personnage et le piège qu’il tend ». Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards rappelle que même « des cadres du parti républicain aux États-Unis se sont exprimés publiquement pour dire que Trump allait trop loin sur la question du Groenland. Il y a aussi de nombreux chefs d’État étrangers qui commencent à proposer un front peu uni mais assez offensif, allant de certains pays asiatiques jusqu’au Premier ministre canadien en passant par Emmanuel Macron, qui, avec ses lunettes, a tenu un discours assez punchy à la tribune de Davos ».

