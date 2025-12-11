UE-Mercosur : la France peut-elle bloquer l’accord de libre-échange ?

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la chef d’État de l’Italie, se sont mis d’accord pour tenter de repousser la signature de l’accord de libre-échange UE-Mercosur, à contre-courant des gouvernements allemand et espagnol. Une volte-face à la veille du sommet européen qui a lieu ce jeudi 18 décembre pour l’adoption de l’accord du Mercosur. Al... ors que de très nombreux agriculteurs manifestent à Bruxelles, l’accord de libre-échange sera-t-il reporté ? Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’IFOP, rappelle que les agriculteurs sont « massivement soutenus par les Français. Quelle que soit la thématique, notamment avec la succession de crises agricoles que l’on traverse, il y a systématiquement un soutien aux agriculteurs. Et ensuite il ne faut pas imaginer les agriculteurs isolés et autarciques : ils vivent dans les communes rurales, et les communes rurales c’est 25% de la population française ». Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique sur LCI, pense « possible » que le gouvernement ne parvienne plus à maîtriser la crise agricole. « Il y a une combinaison d’ingrédients explosifs, avec deux partis politiques, les extrêmes, qui mettent de l’huile sur le feu. Il est envisageable que La France Insoumise et le Rassemblement National parient sur une colère paysanne qui déborde, pour provoquer le désordre politique auquel ils aspirent ».

