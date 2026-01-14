Vanessa Perrée : « Nous privilégions la piste du crime organisé sur l’assassinat d’Alain Orsoni »

Public Sénat
Avec la montée du crime organisé en France, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez a dressé devant les sénateurs un premier bilan de la loi narcotrafic, votée en avril 2025, avec seulement 14% de décrets appliqués. Vanessa Perrée, procureure du nouveau parquet national anti-criminalité organisée créé par la loi narcotrafic votée en avril ...

