Vanessa Perrée : « Nous privilégions la piste du crime organisé sur l’assassinat d’Alain Orsoni »

Avec la montée du crime organisé en France, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez a dressé devant les sénateurs un premier bilan de la loi narcotrafic, votée en avril 2025, avec seulement 14% de décrets appliqués. Vanessa Perrée, procureure du nouveau parquet national anti-criminalité organisée créé par la loi narcotrafic votée en avril ... dernier, était l’invitée de notre matinale sur « Bonjour chez vous ! ». Vanessa Perrée considère que « les moyens déployés par l’État pour lutter contre le crime organisé augmentent, notamment grâce à cette prise de conscience dans le cadre de la loi narcotrafic. Le parquet national anti-criminalité organisée a été créé par ce biais, avec une équipe pour le moment de 34 personnes : 16 magistrats, 13 personnels de greffe, des assistants spécialisés, c’est-à-dire des policiers, des inspecteurs de finances publiques qui peuvent nous aider en matière de saisie et de confiscation, un officier de liaison gendarme. L’idée est d’avoir une équipe pluridisciplinaire ». Vanessa Perrée est revenue sur l’assassinat d’Alain Orsoni, homme d’affaires et nationaliste corse, lors des obsèques de sa mère, ce lundi : « Le parquet national anti-criminalité a été saisi de ces faits au vu de la personnalité de la victime en co-saisine avec le parquet de Marseille pour faire des investigations conjointes pour élucider cette affaire. Nous privilégions la piste du crime organisé, mais le parquet national anti-terroriste, qui est à Paris également, et avec qui j’ai des contacts, est également en observation ».

