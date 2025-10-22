Public Sénat
Véronique Guillotin : « Le budget doit être réorganisé en faveur des sujets régaliens »

Avec encore plus de 2500 amendements à examiner d’ici le mardi 4 novembre, l’Assemblée nationale semble se diriger vers une impasse sur le texte budgétaire. En cas de non-vote du budget par insuffisance de temps pour examiner toutes les propositions, le gouvernement fera passer par ordonnance le texte budgétaire initial, qui comprend par lettre recti...

