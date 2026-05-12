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Bonjour chez vous !

Vers un dégel durable des relations France-Algérie ?

Nous débattons avec nos éditorialistes autour des relations diplomatiques franco-algériennes. L’Elysée a annoncé que l’ambassadeur de France en Algérie allait retourner sur place et que les OQTF allaient reprendre. Le président Emmanuel Macron souhaite clairement apaiser les tensions entre les deux pays. En déplacement au Kenya, le chef de l’Et...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

32mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/08/2026

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